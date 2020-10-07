美國總統川普近期確診，但短短3天就火速出院，讓許多人嘖嘖稱奇，美國政界人士多認為，現階段川普在許多份民調中都呈現落後情形，川普趕著出院就是為了救選情。對此，前民進黨立委林濁水分析，川普靠著民粹當選美國總統，但也因為過度靠攏民粹，反而輸越多，他預測川普「成也民粹，敗也民粹」。

川普日前住院後，因為總統身份極為重要，獲得3種藥同時治療，耗資不菲，但同時美國卻也有7百多萬人確診新冠肺炎，甚至已造成20多萬人病亡，而疫苗是否可能在大選前試產出來，也讓川普的選情充斥變數。

對於川普選情，林濁水今7日在臉書貼文分析，川普靠民粹魅力打垮建制派當上總統，又靠民粹路數打反中牌，使中國大陸左支右拙，展現民粹摧枯拉朽的巨大破壞力，想當然爾，不論和拜登辯論或他自己染疫，都一路在民粹上加碼，川粉也大大叫好，近日看到有一家民調逆轉勝，川粉卻意氣風發。林濁水表示，他頗不以為然, 他坦言就先前第一場辯論來看，川普必「成也民粹，敗也民粹」。

林濁水並指出，近幾天來眾多的民調，川普果然愈民粹化輸愈多，甚至有的民調已輸到16%，但這樣下去，美國人讓他當總統是笑話一場？林濁水倒認為，他發揮「反中民粹」的決策，歷史地位已經建立，連任與否就其次了。

(中時新聞網)