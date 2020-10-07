英國禁售加密貨幣衍生性商品 20:292020/10/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於散戶投資人對加密通貨了解不深，為免投資人在價格劇烈波動時蒙受鉅額損失，英國金融行為監理總署（FCA）6日宣布，禁止向零售客戶銷售比特幣等加密通貨衍生性商品，該項新規於明年1月6日生效。根據網站Coindesk資料，比特幣今年曾創單日暴漲17％及暴跌27％的紀錄。 (工商 ) #衍生性商品 #加密通貨 #比特幣 #英國 #加密貨幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Bridgestone性能街胎POTENZA RE004發表 極致表現四季皆宜 17:002020/10/07 汽車情報-改裝頻道 宜蘭綠舞線上旅展即刻開賣 最低下殺38折起 21:002020/10/07 旅遊 股市進場良機 首選歐美股 04:102020/10/07 投資理財 美債ETF抗震續穩 投資人愛 04:102020/10/07 投資理財 川普身心靈受創 重症醫：強效類固醇救他也傷他 10:442020/10/07 生活 床單X天沒換細菌已開始滋生 專家曝寢具清潔7重點 20:262020/10/07 生活 張軍駁美西方對中方無端指責：你們先好好照照鏡子 10:532020/10/07 兩岸 5G手機降價 電信三雄衝用戶 04:102020/10/07 產業．科技 《光電股》傳統旺季到 由田：Q4營運戰全年高峰 17:052020/10/07 財經 安聯人壽 推智聯人生保單 04:102020/10/07 全球財經 財經熱門新聞 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 - 財經 川普喊停新紓困案嚇趴美股 仍想灑4.6兆救命錢給誰？ - 財經 《半導體》群聯9月營收雙增 創同期新高 - 財經 - 時報資訊 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 張衍義新任長榮董事長 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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