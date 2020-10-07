鑑於散戶投資人對加密通貨了解不深，為免投資人在價格劇烈波動時蒙受鉅額損失，英國金融行為監理總署（FCA）6日宣布，禁止向零售客戶銷售比特幣等加密通貨衍生性商品，該項新規於明年1月6日生效。根據網站Coindesk資料，比特幣今年曾創單日暴漲17％及暴跌27％的紀錄。

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