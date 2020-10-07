美國即將到來的總統大選引發全球關注，而近日川普傳出確診新冠肺炎的消息，為整場大選投下震撼彈，目前各式民調中，多個民調皆由拜登領先。對此，資深媒體人陳揮文預測，在剩下的時間裡，川普可能還會再出奧步或怪招，並大膽預言若拜登當選，對全世界來說會比較好。

陳揮文今(7日)在政論節目《新聞大白話》中表示，現在距離美國總統大選還剩下半個多月時間，他大膽預測，以川普的性格，「他一定有奧步；他一定還有怪招」，而拜登這邊也沒辦法，因為他遇到一個非常瘋狂的美國現任總統，所有資源都掌握在川普手上，所以後面半個多月還要密切觀察。

針對目前拜登目前民調領先，陳揮文則認為，不管是拜登還是川普當選，美國對兩岸的態度不會有太大改變。

至於拜登當選會不會對美國比較好？陳揮文則坦言「我不知道」，但他卻斷言，拜登當選對世界會比較好，「你看川普3年多的任期，他是怎麼去修理歐巴馬的，川普的影響不是只針對美國而已，他是影響全世界，因為美國是全世界最強大的國家」。

同時，陳揮文也說，看到之前川普和拜登的辯論像吵架，大家也不要因此對民主失去信心，美國只是其中一個民主國家，但也不要因為這樣失去對民主的檢討。

(中時新聞網)