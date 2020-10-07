一位人妻今(7日)上午11時許在臉書社團中PO文淚訴，她過去懷孕期間發現老公出軌健身女教練，她因此流產又罹患憂鬱症。而小三則不斷用訊息對正宮嗆聲，還喊話曾為了她的丈夫墮胎。未料，原PO發完文就神隱，家屬與網友全都操壞心，所幸，晚間6時許家屬在貼文回應找到人了，結束一場虛驚。

女網友在臉書社團《爆怨公社》悲痛PO文，她內文提到，在懷孕期間發現老公竟然外遇一位健身女教練，她面臨遭背叛的傷痛，再加上小三不停宣示主權，原PO身心承受不住龐大的壓力進而導致流產，也因此染上憂鬱症。

女網友說道，小三甚至懷上老公的種，並用墮胎這件事不停的情緒勒索老公，還傳訊炫耀自己與原PO的老公有多恩愛，句句內容都讓原PO承受不住，心碎將小三的行為公諸於世。

女網友發出多張小三與老公的聊天紀錄，從截圖可見小三疑似不滿原PO老公言行不一，說愛她卻又和正宮行房，小三多次語氣不耐煩的對原PO老公酸言，「去上你的床吧」、「從頭到尾就把我當白癡」、「嗯啊！所以她想做，你也不忍心跟她說不行」等語。

未料，女網友發文不久後大鬧失蹤，而女網友的親友在下午發現這篇PO文，相當憂心女網友想不開，急尋人卻遲遲沒有下落，女網友最後的訊息透露出她在海邊，親友與網友全都操壞心。

而在晚間6時許時，女網友的親屬則現身留言區發出一張與女網友的對話截圖向網友報平安，截圖中可見，女網友表示，她在海邊被海巡署人員抓到，目前人沒受傷目前在派出所，同時也致歉，抱歉讓大家擔心。

文章曝光短暫現已刪除，但當時仍不少網友心疼回應，「希望你能為了小孩振作起來，如果想不開走了，孩子無辜沒有媽媽的照顧，真的很可憐。」、「希望正宮平安沒事！」、「只能說樓主加油，多愛自己和孩子一點」、「希望正宮平安沒事！男人外遇真的無法接受，但是還是要為了小孩活」。

不少人大罵小三，但也有網友理智回應，認為問題出在老公身上，「看了最可惡真的是男人」、「這真的是男人的問題，我覺得男生兩邊騙啊」、「這男人....很爛！這小3也很X背！！！」、「一直罵第三者，男的問題也很大」、「男的也很噁心，一個巴掌拍不響」。

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