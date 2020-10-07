賓士車閃車失控 路邊機車倒一排 20:382020/10/07 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賓士車劉姓駕駛疑閃車衝撞路邊機車。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（7日）下午6時許，74歲劉姓男子駕駛自小客車行經新北市新店區建國與民權路口，疑因閃避其他車輛，先撞上1輛計程車，後又連續衝撞路邊停車格內16輛自小客車及機車，所幸車速不快，並未造成人員傷亡。 警方對劉男進行酒測，查無酒駕情事，轄區警方已在調查肇事原因及釐清責任。 (中時 ) #小客車 #客車 #警方 #機車 #自小客車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新店建國民權路口驚傳車禍意外 18台機汽車保齡球式倒地 20:242020/10/07 社會 人孔蓋太滑 機車族自摔高達700件 04:102020/10/07 地方新聞 國慶連假遊花東 要有塞車準備 04:102020/10/07 生活新聞 供不應求 機車業加班到年底 04:102020/10/07 財經要聞 國道再現機車行駛 民眾嚇壞報警 19:302020/10/07 社會 隨地放水真歹勢3／路邊放尿毀形象 情歌王子嘆自己太隨興 07:082020/10/07 娛樂 9月機車銷售 衝破10萬天量 04:102020/10/07 財經要聞 校園旁人行道 議員促禁騎單車 04:102020/10/07 地方新聞 叼菸騎士恢復清醒 因顱內出血仍住加護病房 12:022020/10/07 社會 騎車飆國道害10車追撞 高檢嚴查 04:102020/10/07 社會新聞 社會熱門新聞 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 147cm小隻馬狼狽影像曝光 機車上狂搖52秒網暴動 - 社會 夫登山墜300公尺深淵亡 妻靈堂痛打領隊 「虎哥」 反被求償500萬 - 社會 抓到丈夫偷看謎片大怒 她月供師傅5萬求去邪念 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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