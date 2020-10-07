今（7日）下午6時許，74歲劉姓男子駕駛自小客車行經新北市新店區建國與民權路口，疑因閃避其他車輛，先撞上1輛計程車，後又連續衝撞路邊停車格內16輛自小客車及機車，所幸車速不快，並未造成人員傷亡。

警方對劉男進行酒測，查無酒駕情事，轄區警方已在調查肇事原因及釐清責任。

(中時 )