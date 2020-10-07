各年齡皆宜的動物園網站，竟遭到色情網站入侵？大陸有位爸爸，日前上網搜尋陝西西安的「秦嶺野生動物園」官方網站，點進去卻看到AV女優照片，接著跳轉到色情網站，內容相當鹹濕，讓這位爸爸相當傻眼，驚呼如果被小孩看到怎麼辦。

動物園官網點開變色情網站(圖片截自漩渦視頻)

張爸爸原本打算趁連假，帶小孩到動物園遊玩，因此先上網搜尋「秦嶺野生動物園」是否有舉辦親子活動，張爸爸點開搜尋引擎排行榜第一的網址，下一秒竟轉跳進成人色情網站，張爸爸無法置信，表示「秦嶺野生動物園是孩子們常去的地方，一搜索竟然出來這樣的內容，太尷尬了」。

張爸爸隨即向動物園反映，客服人員回應「該網址是動物園官方網站沒錯」，且從園方電腦進去看是沒有問題的，奇怪的是張爸爸用手機、或是電腦，皆會轉跳進色情網站。

不過目前該動物園的網站已無法進入，點進去會看到「網站正在升級維護中，暫時無法訪問」，同時園方發出聲明，表示網站遭惡意篡改，對於無法正常顯示深感抱歉。園方也將調查事件的原因，已經向公安機關報案，對網路惡意攻擊的行為保留追究法律責任的權利。

(中時新聞網)