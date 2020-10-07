美國勞工部與國土安全部6日宣布，以外國高等技術勞工為核發對象的H-1B簽證將做重大改革，包括要求雇主大幅提高持H-1B簽證勞工的薪資，限縮符合申請資格的學位種類，縮短特定契約勞工的簽證效期。國土安全部第2號人物庫奇內利表示，他預估新規生效後，會有三分之一申請者被拒。

(工商 )