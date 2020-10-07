美大改H-1B簽證規定 1/3申請者恐被拒 20:402020/10/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部與國土安全部6日宣布，以外國高等技術勞工為核發對象的H-1B簽證將做重大改革，包括要求雇主大幅提高持H-1B簽證勞工的薪資，限縮符合申請資格的學位種類，縮短特定契約勞工的簽證效期。國土安全部第2號人物庫奇內利表示，他預估新規生效後，會有三分之一申請者被拒。 (工商 ) #簽證 #申請者 #被拒 #國土安全部 #勞工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奔喪探親規定再放寬 居家檢疫滿一天即可申請 14:232020/10/07 生活 康軒案員工被離職 勞工局：將調查是否涉及職場霸凌 18:212020/10/07 生活 FDA新規讓疫苗趕不及在選前問世 川普怒 16:522020/10/07 國際 獨家／回應國台辦 國民黨大陸部主任：台美復交須堅守中華民國憲法 13:182020/10/07 政治 台美貿易談判陷入僵局 傳是知名對陸鷹派來攪局 15:122020/10/07 國際 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 20:292020/10/07 財經 新Sentra預售開紅盤... 裕日車Q4銷售 挑戰萬輛 04:102020/10/07 產業．科技 聖約翰科大不發薪3個月 教育部擬列專案輔導學校 16:282020/10/07 生活 趙薇爆「102場官司連續敗訴」 恐賠3.6億傳狂接節目補坑 12:122020/10/07 娛樂 郭碧婷生女網亂傳「向太不太開心」 直擊婆媳互動洩真相 08:362020/10/07 娛樂 財經熱門新聞 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 - 財經 川普喊停新紓困案嚇趴美股 仍想灑4.6兆救命錢給誰？ - 財經 《半導體》群聯9月營收雙增 創同期新高 - 財經 - 時報資訊 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 張衍義新任長榮董事長 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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