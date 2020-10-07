為鼓勵國民在疫情期間「增產報國」，新加坡政府本周一宣布，打算發放一次性生育獎勵金。星國副總理王瑞杰表示，獲悉有民眾因疫情關係延後「做人」計畫，政府盼生育獎勵措施，能讓面臨財務壓力和擔心工作不保的人安心，關於獎勵金額及發放方式等細節會在稍後公布。

(工商 )