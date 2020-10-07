鼓勵「疫下」增產報國 星國擬發生育獎勵 20:402020/10/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為鼓勵國民在疫情期間「增產報國」，新加坡政府本周一宣布，打算發放一次性生育獎勵金。星國副總理王瑞杰表示，獲悉有民眾因疫情關係延後「做人」計畫，政府盼生育獎勵措施，能讓面臨財務壓力和擔心工作不保的人安心，關於獎勵金額及發放方式等細節會在稍後公布。 (工商 ) #安心 #鼓勵 #增產報國 #星國 #發放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 組改啟動 數位發展部年底送審 04:102020/10/07 財經要聞 陸在聯國轟歐美違反人權 04:102020/10/07 國際大事 台北羽球公開賽 榮獲台灣品牌國際賽 18:362020/10/07 體育 體育明星扶貧 賽場轉身直播間 04:102020/10/07 兩岸新聞 國鼎攜美國Ascension 收治新冠肺炎病患 19:032020/10/07 財經 RPKI計畫 第二階段正式啟動 04:102020/10/07 證券．權證 鄭文燦期勉紫青商會 串連全球人脈旺台灣 04:102020/10/07 產業特刊 《產業》臺灣形象展2.0 飛「越」南向雲端洽談 08:522020/10/07 財經 回應國台辦 江啟臣：捍衛中華民國主權、維護台海和平 10:282020/10/07 政治 立院決議 推動台美復交 04:102020/10/07 全球財經 財經熱門新聞 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 - 財經 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 美中脫鉤 台商站斷層線？ 日經：AIT警示快從陸撤退 - 要聞 新台幣升破29元！美元好便宜該分批買進？ - 財經 沃旭回應：若無法按時交貨 將採必要措施 全力協助廠商克服 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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