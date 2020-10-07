兩岸情勢緊張，台北市議員徐巧芯多次針對兵役制度表達看法，卻遭民進黨台北市黨部副執行長何孟樺批評是「黃鼠狼給雞拜年：包藏禍心！」對此徐巧芯也反擊表示，根本莫名其妙，「走了一個講幹話的林靜儀現在又來一個」「請拿道理說服人」。

何孟樺今（7）日在臉書提出質疑，徐巧芯看似關心兵役制度，實際上卻與其他國民黨人沒什麼不同，只是換個方式繼續鼓吹失敗主義，呼應大陸心戰，並指出徐巧芯的邏輯是，執政黨放棄兩岸和平路線，海峽兩岸兵凶戰危，政府不恢復徵兵代表沒有保衛國家決心，背後的話就是：那這樣兩岸要打起來怎麼辦？還是趕快改變兩岸政策，讓大陸不要打我們，只差沒說出接受九二共識而已。

何孟樺認為，全民防衛的建立及全民國防的推動，才是解決實質問題，重點不是義務役的役期長短、不是什麼性別該服役，而是台灣每個人都要有決心保衛自己國家，不是只有當兵的人的事，但也認同徐巧芯說的，關注國軍訓練項目及內容的精實、更能讓受訓者具備實質戰力。

對此，徐巧芯也在臉書做出回擊表示，現在連務實點出問題癥結點，都是民進黨口中的失敗主義？難道要當全民齊喊三次「民進黨政府好棒棒！」這種義和團式的做法，就是民進黨所謂的「決心」？稱讚民進黨就可以刀槍不入了嗎？

徐巧芯指出，碰到徵兵制、全民皆兵議題，民進黨的態度就是閃躲，甚至現在還給她扣帽子，對她做思想檢查，有時間講這些廢話，不如說明清楚，未來的國軍訓練應該怎麼調整才能更加精實並且具備戰力。

徐巧芯強調，這些時間以來，對於兵役所有的建言都有理有據，甚至透過這樣的監督成功調整了部分國防部的方案，「把我沒講的話塞到嘴巴裡這種老式政治抹黑法，現在已經沒什麼用了啦！」年輕人要有年輕人的方式問政，針對她提出的質疑直球對決，如果覺得哪裡講的不對，請以論述說服。

這篇根本莫名其妙，拜託好不好，這幾天以來的所有論述，我哪裡鼓吹失敗主義了？是在哈囉？ 現在連務實點出問題癥結點，都是民進黨口中的失敗主義？難道要當全民齊喊三次「民進黨政府好棒棒！」，這種義和團式的做法，就是民進黨所謂的「決心」？稱讚民進黨... 由徐巧芯發佈於 2020年10月7日 星期三

(中時新聞網)