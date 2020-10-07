陳國恩閃電請辭 總統府任命莊慶達兼任海巡署長 20:532020/10/07 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府今天公布蔡總統任命海委會副主委莊慶達兼海洋委員會海巡署署長，自10月1日起生效。（資料照，黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前海巡署長陳國恩上月閃電請辭，總統府今天公布蔡總統任命海委會副主委莊慶達兼海洋委員會海巡署署長，自10月1日起生效。 前海巡署長陳國恩上月以個人因素及家庭因素請辭，海巡署人事預定10月決定，總統府網站今天發布總統令，將任命海委會副主委莊慶達兼海洋委員會海巡署署長，自10月1日起生效。 海委會主委李仲威上月受訪表示，陳在8月底提此事，他已慰留請陳考慮，陳在前幾天第二度提及此事，並在今天把辭呈送到辦公室，他只有尊重陳，一切依規定辦理。 (中時 ) #莊慶達 #陳國恩 #海巡署 #總統府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李登輝奉安禮拜完成 總統府公布墓誌銘 15:442020/10/07 政治 故總統李登輝奉安禮拜 蔡英文賴清德親自迎靈 08:572020/10/07 政治 名字有「雙十」、「國慶」 免費進入海科館參觀 13:502020/10/07 生活 中市府發放重陽敬老金 總統府贈百歲人瑞金鎖片祝賀 09:052020/10/07 寶島 農糧署助攻 台灣茶搶進百貨 04:102020/10/07 產業．科技 前署長陳國恩閃退 學者出身莊慶達掌海巡 20:212020/10/07 社會 百貨周慶買氣強強滾 連假助攻雙位數成長 04:102020/10/07 時尚消費 愛爾蘭有確診者又有百人舞團要來 陳時中說話了 14:242020/10/07 生活 陸客、海外觀光客不來 農糧署長曝茶葉業者隱憂 08:012020/10/07 政治 《半導體》京元電Q3營收登次高 Q4營運轉淡 15:572020/10/07 財經 政治熱門新聞 民進黨為何要「罷韓」？台大學生懺悔：怕南部洗腦前功盡棄 - 政治 韓國瑜的下一步？扶龍王斷言：一定選「這職位」 籲民進黨快準備 - 政治 陳國恩閃電請辭 總統府任命莊慶達兼任海巡署長 - 政治 台灣人真支持「台獨」？一張圖曝16年來驚人變化 - 政治 揪高市府「韓家軍人馬」 陳致中竟嗆：不要臉天下無敵 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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