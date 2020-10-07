前海巡署長陳國恩上月閃電請辭，總統府今天公布蔡總統任命海委會副主委莊慶達兼海洋委員會海巡署署長，自10月1日起生效。

前海巡署長陳國恩上月以個人因素及家庭因素請辭，海巡署人事預定10月決定，總統府網站今天發布總統令，將任命海委會副主委莊慶達兼海洋委員會海巡署署長，自10月1日起生效。

海委會主委李仲威上月受訪表示，陳在8月底提此事，他已慰留請陳考慮，陳在前幾天第二度提及此事，並在今天把辭呈送到辦公室，他只有尊重陳，一切依規定辦理。

(中時 )