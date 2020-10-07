FedEx Corp.旗下附屬公司兼旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一的聯邦快遞，首度攜手台北市進出口商業同業公會、中華國際經貿研究學會等企業單位，共同主辦「第五屆全國大專院校B2B跨境電商競賽」（以下簡稱競賽），活動將於10月24日正式開跑。

此競賽旨在培養台灣跨境電商人才，透過聯邦快遞和阿里巴巴國際站（競賽指定電商合作平台）提供的一系列培訓課程，年輕學子們將獲得經營B2B跨境電商業務的技巧與第一手實戰經驗。

每個參賽隊伍將由3至7名學生和至多2名指導老師組成，並與一間企業廠商媒合，經營其在阿里巴巴國際站的網路商店，為期兩個月。在聯邦快遞和阿里巴巴國際站業師的指導下，參賽隊伍將以其最終成交訂單數、詢盤轉化率、點擊轉化率、網路商店設計等指標累積得分以進行評選，由得分最高的前八隊進入決賽，並準備簡報發表以爭奪競賽總冠軍。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「在新冠肺炎疫情期間，聯邦快遞致力於協助年輕世代了解電商產業的發展潛力，尤其是受疫情影響，全球商業環境的樣貌已被重塑。我們很高興能成為『第五屆全國大專院校B2B跨境電商競賽』的一份子，透過傳授跨境電商物流的專業知識與技巧激發年輕世代的潛能。更重要的是，聯邦快遞具有協助台灣中小企業拓展外貿的多年經驗，期待本次競賽能激發所有參賽者及廠商們，對於經營跨境電商及擴張全球市場版圖的熱忱。」

全國大專院校B2B跨境電商競賽始於2017年，每年吸引超過100隊參賽隊伍，共有來自台灣各地的2,000多名學生、老師及300多間B2B廠商共襄盛舉。如欲瞭解更多競賽內容，可至競賽官網（https://b2bhr.com.tw/）。

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