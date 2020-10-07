2020諾貝爾化學獎得主7日出爐，由法國夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）及美國杜德納（Jennifer Doudna）2位女性科學家共享殊榮，表彰她們開發出CRISPR/Cas9這個基因編輯技術的成就。2位得獎者是史上第6位、第7位諾貝爾化學獎女性得主，這也是化學獎自1964年以來，首度全由女性摘冠。

(工商 )