開發基因編輯技術 美法女學者摘諾貝爾化學獎 20:542020/10/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020諾貝爾化學獎得主7日出爐，由法國夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）及美國杜德納（Jennifer Doudna）2位女性科學家共享殊榮，表彰她們開發出CRISPR/Cas9這個基因編輯技術的成就。2位得獎者是史上第6位、第7位諾貝爾化學獎女性得主，這也是化學獎自1964年以來，首度全由女性摘冠。 (工商 ) #諾貝爾化學獎 #夏彭提耶 #杜德納 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 針對設計師輝達Ampere架構GPU 提升資料中心及雲端環境效能 09:342020/10/07 財經 元大證 獲國家品牌玉山獎雙全國首獎 13:282020/10/07 財經 諾貝爾化學獎美法學者獲獎 兩女也是2016年唐獎得獎人 17:512020/10/07 國際 唐獎慧眼識英雌 4年前表彰2諾貝爾化學獎得主 19:112020/10/07 國際 京冠生技綠豆殼 取得發明專利 04:102020/10/07 產業特刊 喬帥又K中線審…這回沒失格 04:102020/10/07 運動天地 從需求面推陳出新 南山人壽站穩醫療險第一大 17:312020/10/07 財經 吉茲獲獎 盼激勵女性進天文領域 04:102020/10/07 國際大事 滬尾礮臺開趴狂嗨一個月 最台音樂會在淡水 17:452020/10/07 生活 強攻Micro LED再邁一大步 隆達與美XDC 簽技術授權 04:102020/10/07 產業．科技 財經熱門新聞 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 - 財經 川普喊停新紓困案嚇趴美股 仍想灑4.6兆救命錢給誰？ - 財經 《半導體》群聯9月營收雙增 創同期新高 - 財經 - 時報資訊 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 張衍義新任長榮董事長 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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