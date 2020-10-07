美證管會發通知 奇異恐挨告 20:552020/10/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國工業巨頭奇異公司（GE）6日證實，已於9月30日接獲證管會（SEC）發出的「威爾斯通知」（Wells Notice），意味SEC可能以違反證券法為由，對奇異提起民事訴訟。證管會針對的是奇異旗下問題叢生的保險業務，SEC的舉措讓這家百年老店的重整努力橫生枝節。 (工商 ) #證管會 #奇異 #SEC #通知 #挨告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄老董過世分遺產 董娘告子討1000萬元二連勝 10:202020/10/07 社會 台南復興國中「智能逃生」奪科技實作賽金牌 17:372020/10/07 寶島 甩開權詐 要做就做真皇帝──戎馬一生李宗仁（二十四） 14:182020/10/07 兩岸史話 北市蓋汙水廠 竟稱水資源中心 04:102020/10/07 地方新聞 《金融》投資國外總額超限 法巴人壽挨罰百萬 08:012020/10/07 財經 癡戀正妹狂跟偷拍半年 反告對方男友傷害 14:162020/10/07 社會 民眾拾奇異怪石 高雄大學副教授鑑定為龍涎香 16:362020/10/07 寶島 叼菸騎士恢復清醒 因顱內出血仍住加護病房 12:022020/10/07 社會 川普脫序 長子嘆簡直瘋了 04:102020/10/07 國際大事 拍手表決 白沙屯拱天宮爆爭議 04:102020/10/07 地方新聞 財經熱門新聞 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 - 財經 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 美中脫鉤 台商站斷層線？ 日經：AIT警示快從陸撤退 - 要聞 新台幣升破29元！美元好便宜該分批買進？ - 財經 沃旭回應：若無法按時交貨 將採必要措施 全力協助廠商克服 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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