美國工業巨頭奇異公司（GE）6日證實，已於9月30日接獲證管會（SEC）發出的「威爾斯通知」（Wells Notice），意味SEC可能以違反證券法為由，對奇異提起民事訴訟。證管會針對的是奇異旗下問題叢生的保險業務，SEC的舉措讓這家百年老店的重整努力橫生枝節。

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