國際熱錢持續把台股當提款機。金管會7日公布最新外資統計，2020年9月單月外資持續淨匯出17.94億美元（含陸資），累計今年前九月外資淨匯出金額達175.2億美元，約新台幣5,050億元，寫下史上外資淨匯出最高紀錄。

檢視外資今年動向，2020年2月到5月新冠肺炎疫情最盛時期，外資都是淨匯出的，6、7月雖短暫淨流入，但到了8月又開始出逃，8、9月連續二個月淨流出1,600億元，尤其8月單月就淨流出39.64億美元，換算為台幣破千億元，9月外資流出已有縮小。

也因為外資持續淨匯出，累計到今年9月底止，外資累計淨匯入水位再度降至2,000億美元關卡以下，只有1,960.8億美元，包括一般外資累計淨匯入1,959.78億美元，陸資累積淨匯入1.02億美元。

證期局表示，由於疫情再起，各國經濟復甦不明、中美雙方關係緊張等因素，加上台股大盤指數來到相對高點，使得外資對台股操作相對謹慎，都是可能流出之因。

金管會分析，台股基本面良好，內資投資人也很捧場，而外資匯出量較大主要是今年台股現金股利有1.37兆元，外資持有台股就占41.48％，即可配得現金股利大約有新台幣5,600億元，即約有187億美元，並不是不看好台股，而是現金股利先落袋為安。

據金管會統計至9月底，外資累計賣超上市股票約新臺幣7,369.51億元、累計賣超上櫃股票約新臺幣60.22億元；陸資累計賣超上市股票約新臺幣19.55億元、累計賣超上櫃股票約新臺幣11.75億元。

證期局指出，台股目前基本面穩健。主計總處預估台灣2020年第3季經濟成長率（GDP）表現接近預期2.01％，預估2020年經濟成長率1.56％有機會達標，明年預估為3.92％。又國發會公布109年8月景氣對策信號燈號轉呈綠燈，反映疫情衝擊影響已漸縮減，惟仍須密切關注後續發展。

(工商 )