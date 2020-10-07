第3屆愛之日常音樂節11月28日將於台北流行音樂中心盛大「辦趴」！繼日前公布10組卡司，在10月8日售票前夕再加碼宣布，陶晶瑩（陶子）、萬芳、許富凱以及9m88將以彩蛋嘉賓的身分開唱。陶子在上屆愛之日常音樂節因食物中毒而缺席，她一直感到抱歉，今年主動向總召集人兼導演郭蘅祈「報到」，且預告會自帶另一個彩蛋。

陶子除了準備多首經典組曲，更透露將與一位神祕人士合唱，她笑說這次上台前不敢再亂吃東西，「歌單保證會讓歌迷滿意，一次唱好唱滿，彌補上次的遺憾」，讓郭蘅祈開心說：「陶子大方允諾出席是歌迷的福氣，謝謝老天爺。」

蕭煌奇也點名許富凱在音樂節合唱，還稱讚能從許富凱的歌聲「看見」他的帥，「當我成為一個單純的聽眾時，會為他的歌聲感到舒暢而歡喜，真是迷人又可愛」，讓許富凱備感榮幸，郭蘅祈笑說：「許富凱身負重任，要靠他把師奶粉絲全都吸過來。」

本屆金曲大贏家阿爆則邀9m88當彩蛋，2人因去年同赴紐約「Taiwanese Waves」開唱而成為好友，9m88笑說：「認識阿爆之後，才發現我們共通點蠻多的。」2人將為本屆愛之日常音樂節獻出首次合唱。

第三屆愛之日常音樂節將於11/28盛大登場，一天兩場，共有華語樂壇14組極具影響力的歌手接力登場，下午『無距場』有阿爆、桑布伊、戴愛玲、安溥、佛跳牆；晚上『勇氣場』有蘇慧倫、蔡健雅、蕭煌奇、光良、劉若英。

陶晶瑩將擔任第三屆愛之日常音樂會彩蛋嘉賓。（愛之日常音樂節提供）

蕭煌奇將參加第三屆愛之日常音樂會。（愛之日常音樂節提供）

許富凱將參加第三屆愛之日常音樂會。（愛之日常音樂節提供）

萬芳將參加第三屆愛之日常音樂會。（愛之日常音樂節提供）

(中時 )