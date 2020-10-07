由於美陸科技戰延燒，日經亞洲評論報導指出，美國官方積極要求台灣企業把大陸剔除在科技業供應鏈之外，而台灣大型科技公司主管層今年夏天也面臨來訪的美國在台協會（AIT）官員嚴正施壓，AIT官員直接要求將更多產能更快移出大陸，並切斷和大陸的關係，此外，AIT也與幾家台灣頂尖晶片業者會商，說明美國對華為的出口管制禁令和立場，此舉被視為一項示警，台灣科技業者目前就如同站在美陸新科技冷戰的「斷層線」上。

報導指出，根據台灣大型晶片業和電子業主管說法，AIT官員來訪傳達的訊息十分急迫，包括希望移除在大陸的生產廠房設施、降低與華為等大陸客戶的來往關係，並站在美國這邊，否則就可能會面臨變成華盛頓下一個制裁目標的最糟狀況。而親近AIT人士不願證實這些會談內容，但表示AIT官員針對有關「供應鏈重組和遵守出口管制」事宜，保持和台灣企業聯繫，只是例行措施。

之前，川普政府致力把大陸剔除在複雜科技供應鏈外，對蘋果、Google等科技業者而言已是一項新的現狀，這些業者過去3年間便開始將生產撤出大陸，移至越南、印度、泰國、馬來西亞等地。

報導並提到，台灣科技業者正站在美陸新科技冷戰的「斷層線」上，從晶圓代工龍頭台積電到最大電子代工商鴻海集團，不管願意與否，恐怕都被迫將選邊站。台商過去向來對美國客戶及大陸客戶兩邊供貨，包括美國客戶如蘋果、微軟、Google、亞馬遜、高通、惠普及戴爾;大陸客戶如華為、聯想、小米、阿里巴巴及Oppo。

全球貿易諮詢研究機構韓禮士基金會（Hinrich Foundation）研究員卡布利（Alex Capri）表示，華盛頓已把科技供應鏈武器化，例如半導體業，以遏阻大陸科技野心。而對台灣電子業主管來說，這些AIT官員會談是世界兩大強權對科技爭奪戰進入新階段的跡象，因為從過去兩年以來，川普政府加速以實體清單的措施，把陸企放入貿易黑名單，今年以來該名單上就增加了70多家陸企和組織。不過，美國政府從一開始施壓美企抵制特定陸企實體，目前已轉變為促使非美國的供應商也加入對大陸科技野心全面封殺的行列。

(中時新聞網)