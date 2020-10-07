今年首次加入四人房型一泊二食優惠。(圖/綠舞提供)

全台規模最大、觀光旅遊年度盛事-2020「ITF台北國際旅展」倒數不到一個月，位於宜蘭的綠舞國際觀光飯店（攤位編號I1004）響應年度旅遊盛會，即日起至11／2(一)止搶先推出線上旅展，最低下殺38折起！好康內容除了去年買氣最旺雙人房型一泊二食，今年首次加入四人房型一泊二食優惠，買住宿券即贈指定日式體驗活動，以及單筆滿額抽住宿券活動，最大獎為一睌價值5.5萬的豪華湖畔Villa住宿券！

近期迎接國內旅遊風潮，不少民眾計畫性出遊，好山好水的宜蘭成為渡假最佳首選。體恤無法到場購券的民眾，即日起至11／2(一)止推出線上旅展，包含去年最熱賣「玥-山景客房-一泊二食」旅展價僅需6,888（原價14,154），相當於49折。

家庭旅遊、好友相聚則推薦「舞-山景四人客房-一泊二食」11,188（原價23,908，約47折），含早餐及午晚餐二選一；以及全商品最划算「豪華庭園Villa」，旅展價僅需14,300（原價37,298），相當於38折；另外加碼凡購買旅展住宿票券即依房型加贈經典浴衣體驗；不限商品單筆消費滿1萬元抽玥-山景雙人客房平日住宿券乙張(價值11,000)、滿5萬元抽豪華湖畔Villa住宿券乙張(價值55,000) ，獎項總價值超過13萬元！

秋意微涼之際，針對喜歡泡湯、啖美食的旅客，飯店也祭出「蝶舞咖啡廳／舞饌日式料理平日雙人餐券＋風呂券套組」1,780（原價3,356，約53折），旅客可以品嘗匠心獨具的日式懷石料理、欣賞和風禪意庭園美景、於養身藥浴中舒緩平時勞累；若想單純安排一日遊行程，則推薦線上旅展獨賣含經典日式浴衣體驗、文創DIY、和菓子課程等多元超值活動的「幸福綠舞850專案」850（原價1,449）。

秋冬之際來到宜蘭，更能欣賞一年僅盛開一次的落雨松秘境，將絢麗動人的蘭陽平原盡收眼底，徜徉於阡陌之間，享受偽出國、真渡假的漫活小旅行！動動手指在家輕鬆搶優惠，這波優惠錯過不再！詳細資訊可洽綠舞官網：www.dwsresort.com.tw 綠舞線上旅展專區https：／／reurl.cc／0OdOD9或訂房專線03-960-3808轉6202／6203。

蝶舞咖啡廳／舞饌日式料理平日雙人餐券＋風呂券套組53折。(圖/綠舞提供)

不限商品單筆消費滿額抽豪華湖畔Villa住宿券乙張。(圖/綠舞提供)

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