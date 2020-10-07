今年度潛力培訓的中華白隊，南下高雄參加義大姥姥盃籃球邀請賽，今天首戰70比56輕取世大運白隊，旗開得勝，放眼姥姥盃，外籍教練帕克（Charlie Parker）目標讓所有球員都能表現，提升團隊和個人實力。

這場比賽雖然中華白以雙位數之差取勝，但帕克認為團隊防守不夠好，畢竟進攻有可能時好時壞，但防守是最不容易出錯的，想要獲勝不能忘記防守這環。

被問到參加姥姥盃的目標，帕克坦言當然就是要來贏球，這次報名的所有球員，會在這5天盃賽讓大家都有機會上場，例如今天沒登錄在出賽名單的人，明天就會登錄他們，「我們會讓大家有平均上場的時間，我希望不只團隊，個人也能一起進步，之後我們還會參加有職業隊伍的盃賽，會透過姥姥盃做些準備。」

中華白教練團也有前國家隊球星鄭志龍入列，他表示因為新冠肺炎疫情，來回台灣、中國兩地都要在抵達時進行14天隔離，因此今年8月回台後，已經跟上海球隊那邊討論，目前暫時不回去，現階段就是先幫忙中華白，也是自己卸下台灣大籃球隊兵符後，首次在台灣執教。

(中時 )