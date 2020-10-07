律慈國際旗下全球微電網科技公司（GMGT）隨著政府新南向政策的腳步，第一階段以太陽能為主，已布局馬來西亞、泰國、越南及印尼等國家。其中，馬來西亞知名集團KPower，相中此商機，與GMGT簽訂新台幣30億元的合作備忘錄，準備建構更完整的微電網。GMGT7日表示，本月23日將與KPower投資集團正式簽約。

律慈國際10月23日將在香格里拉台北遠東國際大飯店，舉辦全球微電網平台發布會，預計邀請桃園市長鄭文燦、經濟部能源局官員，及外貿協會董事長黃志芳等人與會。GMGT當天將在會場，與馬來西亞KPower集團，進行簽約儀式，同時以視訊方式，與馬來西亞GreenTech ，及馬台經濟合作協會主席陳汶欽連線，一同見證。

當天也舉辦能源技術論壇，邀請大同公司能源事業處總處長林常平、處長蔡知達、工研院博士陳安芃、清大動機系教授饒達仁等人開講；另包括邀請台灣經濟研究院，及亞洲矽谷等單位，共同與會。

GMGT的母公司律慈國際公司，成立於1999年，專攻LED及燈具製造，為美商HP的合作夥伴。身兼GMGT創辦人、董事主席的律慈國際總經理林胡助表示，他長年致力於天然、環保、節能，及綠能商品開發工作。

他2018年參與東南亞國家智慧城市發展時，接觸到馬來西亞政府的智慧電網規劃，經由我國外貿協會及馬來西亞經濟合作協會的協助，2019年10月參與馬來西亞國際綠色科技環保產品展（IGEM），並順利取得與馬來西亞政府的微電網建置合約。

由於台灣去年通過了電業法修正，讓全民都有機會參與再生能源發電的投資。目前政府及民間也不遺餘力的推展「公民電廠」，但因投資金額太大、電廠的營運維護困難，及沒有中途退場機制等問題，導致公民電廠推廣不易。

為解決上述問題，律慈成立GMGT，運用「智能電網」、區塊鏈和數位金融等技術，設計出全球首創的再生能源投資平台，讓全世界投資人可無國界限制，參與再生能源投資。

GMGT未來營運鎖定風力、水力及地熱等項目，計畫在東南亞最適合發電的地方，把投資人及各類微電網發電結合在一起。另在台灣，擬與「儲能」大廠合作，讓台灣相關廠商成為全球再生能源發電的供應鏈。

林胡助透露，GMGT將成為全世界第一個再生能源創新平台，若運作順利，未來五年內計畫在那斯達克上市，希望能成為從台灣出發，國際發光的獨角獸平台。

(工商 )