民進黨強行開放美豬議題持續延燒，連自家人都並非完全支持。民進黨立委何志偉在今天(7日)中常會上就提出「進口總量管制」意見，引發全場譁然，不僅蔡英文秒臭臉，甚至遭中常委痛罵「死小孩」。

據了解，開會前何志偉就告知媒體將提案美豬總量控管，讓全場議論紛紛，柯建銘更將何志偉拉到角落「溝通」，但何志偉堅持己見，在臨時動議上提案，全場氣氛瞬間降至冰點，蔡英文臉色凝重，不做任何回應，書記長莊瑞雄則是當場斥責「提這案太危險，很不應該」；會議結束後更有中常委怒罵何志偉「死小孩亂提案」。

何志偉不死心，稍早在臉書PO文說明，認為應該在明年1月1日美豬開放時控管進口總量，他認為衛福部列出萊克多巴胺的容許量，就該確認關務署是否有足夠的檢驗能量跟效率，避免檢驗關疲於奔命。

何志偉說，民眾相當關心美豬進口後的流向，所以進口總量控管，也可以做為確認經濟部是否有足夠追蹤能量的依據。最後何志偉表示，過往美豬進口只占全台1.2%，但開放後數量增加，比例如何變動難以預料，因此該給予進口商與政府單位多些緩衝時間，慢慢增加進口量比較穩定。

何志偉強調，政策溝通應該以民為主，公開透明。

我認為在明年一月一日美豬開放時，我國應該循序漸進的控制進口總量，這並非貿易壁壘，而是考量到執行面的可行度 第一個原因是，既然衛福部有列出萊克多巴胺的容許量，那麼邊境檢查就應該要確認關務署是否有足夠的檢驗能量跟效率，避免讓人民憂心，以及讓檢... 由何志偉發佈於 2020年10月7日 星期三

(中時新聞網)