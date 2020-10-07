「昌鴻」颱風將在周末襲日，受到冷熱氣團「共伴效應」作用，日本民眾需嚴防治災性降雨。（摘自台灣颱風論壇｜天氣特急）

中央氣象局表示，明（8）僅東北部雲量較多，偶有零星陣雨。要注意日夜溫差、南北溫差較大，白天晚上溫差近10度。受東北風影響，台南以北、東半部沿海空曠地區及各離島易有8至10級強陣風。至於「昌鴻」颱風將在周末襲日，受到冷熱氣團「共伴效應」作用，日本民眾需嚴防治災性降雨。

氣象局指出，明天（8）天氣跟今天（7）相似，受到東北風影響，桃園以北及東半部地區雲量稍多，偶有局部零星雨；新竹以南則主要為多雲到晴的天氣，南部山區午後有零星短暫陣雨。

溫度方面，北部及東半部高溫約26至28度，花東溫度較高，約29度；中南部高溫約31-32度，溫暖微熱。不過各地夜晚至清晨低溫約在21至23度，尤其中南部日夜溫差較大，溫差達將近10度，早出晚歸和南來北往的民眾，請適時添加衣物。

第14號颱風「昌鴻」，根據颱風行徑路線預測，昌鴻將先往琉球東方海面移動，之後將北轉朝東北方向通過日本南方海面，直接影響臺灣天氣的機率偏低，要注意8至11日，東北部沿海及恆春半島、離島有長浪發生機率。

另外「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，昌鴻颱風的路徑已大致底定，將在抵達日本琉球東方時大角度轉向東北東，從日本南方近海掃過。雖對台灣無特別影響，但在日本的民眾要小心，由於颱風的暖濕氣流與北方下來的涼空氣正好會在日本上空交會，將形成所謂的「共伴效應」，恐引發大規模的劇烈降雨，致災程度不亞於颱風直接侵襲。

(中時新聞網)