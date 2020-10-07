為協助台商前進非洲探索新的投資機會，外貿協會7日特別舉辦「2020年探索非洲商機，『非』你莫屬說明會」，邀請產官學界以拓銷及採購的角度，與現場企業分享非洲市場商貿攻略，希望促進我國與非洲地區經貿與產業合作！

貿協指出，非洲大陸有55國，為世界第二大洲，人口達12億，內需市場龐大，過去20年間貿易活動快速成長，經濟平均成長率高達5％，豐富的原物料和人口成長衍生的消費力，是非洲經濟的兩大支柱，是極具潛力的市場，值得台商重視。

7日活動上，台非雙方也有企業簽署採購意向書，包括童顏有機（INNA ORGANIC）跟索商（Asli mills）簽署採購索馬利蘭乳香跟沒藥，還有世台東非中心（STUF East Africa）推廣以落實公平交易方式，採購烏干達小農香草莢，作為台灣廠商全球貿易觸角的延伸，進一步開拓非洲市場商機。

貿協董事長黃志芳表示，當前紡織工業、食品製造業正在非洲蓬勃發展，是台非經貿交流的好時機，貿協將在既有數位貿易推廣的基礎上，持續推出線上行動方案，包括協助醫療相關產業布局、非洲商機日、台非企業論壇、布建數位行銷通路等，歡迎業者多加利用。

外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中也說，疫情爆發後電商經濟成長率攀升，邀請台灣電商平台業者一起前進非洲，擴大貿易領域。7日活動還邀請到南非聯絡處代表麥哲培，及索馬利蘭共和國駐台代表穆姆德共同出席。

(工商 )