眾所矚目的「中台灣區域治理平台」，今年輪到彰化縣主辦，台中市長盧秀燕7日與中部六縣市首長或副首長，共同簽署「反空污共同聲明」及「反萊豬為食安把關共同聲明」，除將齊力對抗空污外，更堅持地方瘦肉精零檢出的訴求，以捍衛民眾健康與豬農權益。

「中台灣區域治理平台-七縣市首長會議」7日在彰化縣政府登場，包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠，及苗栗縣副縣長鄧桂菊，親自與會，並由彰化縣副秘書長賴振溝報告七縣市首長年度議案成果報告。

盧秀燕強調，今年七縣市首長會議主題，為顧健康，包括第一、共同反對含有瘦肉精美豬進口，以維護民眾健康與豬農權益；第二、反對中火未淘汰老舊燃煤機組，並規劃新增機組；第三、歡迎全國民眾在國慶假期到七縣市20條健康步道，一起散心旅遊顧健康。

王惠美表示，七縣市以民生為主要議題，反空污立場一致，共同反對萊克多巴胺，進入國內，以維護民眾健康；另受疫情影響，中部各縣市為推展觀光，共同行銷20條特色步道，舉辦四重抽獎活動，邀請全國民眾共襄盛舉。

林明溱提到七縣市治理平台，已舉辦二年，合作事項與成果有目共睹，比如中部養豬業非常多，萊克多巴胺進口，將對地方打擊甚大，地方堅決反對進口。另中火新增機組，影響中部七縣市空品，南投縣肺癌檢出更是全台第一，盼向中央發聲，維護空品。

楊文科指出，國人健康最重要，地方首長堅決反對萊克多巴胺、拒絕美豬美牛，也堅持維護空氣品質，並透過記者會，地方攜手合作，拚觀光商機，創造就業機會，歡迎民眾出外遊玩。

張麗善說，雲林為養豬大縣，縣府從飼料廠到末端銷售平台，堅持一律零檢出，並推出健康豬肉聯盟，提供產地直送服務。

黃敏惠認為，新竹縣、雲林縣、嘉義市自去年加入治理平台後，縣市只有合作，不分藍綠，以民生議題為依歸，中部縣市今年治理空污成效卓著，對於台電新增機組，希望中央不要忽略民意，還給大家乾淨的環境，讓下一代健康成長。

鄧桂菊認為，今年透過治理平台議題小組，推動經濟發展策略，此次聯合推出20條觀光步道，涵蓋中部七縣市，各有不同特色魅力，歡迎民眾踴躍參與，還可中大獎。

(工商 )