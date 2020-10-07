抖音及海外版TikTok上月吸金逾1.3億美元 21:132020/10/07 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場研究機構Sensor Tower最新數據顯示，抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過1.3億美元，是2019年同期的7.9倍，再度蟬聯全球移動應用程式收入榜冠軍。 Sensor Tower指出，抖音收入約89％的來自中國；美國市場排名第二，貢獻6％的收入；土耳其市場排名第三，佔1％。 此外，YouTube收入近8,550萬美元，排名第二。 (工商 ) #全球 #抖音 #TikTok #Sensor #Tower 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美法官11月4日聆訊TikTok禁令 10:542020/10/07 財經 美中日大採購 台劇身價3年跳增10倍 04:102020/10/07 財經要聞 高流仿上海外灘 打造夜景燈光秀 04:102020/10/07 地方新聞 《國際金融》憂新冠回馬槍＋美元走強 9月亞股大失血 15:402020/10/07 財經 流感疫苗出貨高峰 國光生9月營收、前9月營收創新高 19:032020/10/07 財經 國銀海外踩雷 比去年多近百億 04:102020/10/07 金融．稅務 全球億萬富豪總財富創新高 陸富豪10年成長近9倍 17:082020/10/07 兩岸 《金融》螞蟻集團建立數碼領土 估值達3160億美元 15:062020/10/07 財經 美最強能源公司 艾克森美孚變老二 NextEra Energy市值奪第一 04:102020/10/07 財經要聞 海外資金匯回突破2,100億 18:522020/10/07 財經 財經熱門新聞 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 - 財經 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 突破封鎖！ 華為求生戰 找到下個百億美元金雞母 - 財經 《半導體》群聯9月營收雙增 創同期新高 - 財經 - 時報資訊 川普喊停新紓困案嚇趴美股 仍想灑4.6兆救命錢給誰？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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