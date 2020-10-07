市場研究機構Sensor Tower最新數據顯示，抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過1.3億美元，是2019年同期的7.9倍，再度蟬聯全球移動應用程式收入榜冠軍。

Sensor Tower指出，抖音收入約89％的來自中國；美國市場排名第二，貢獻6％的收入；土耳其市場排名第三，佔1％。

此外，YouTube收入近8,550萬美元，排名第二。

(工商 )