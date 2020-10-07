康軒文教集團疑藉「吹哨者」事件施壓女員工離職風波，女員工堅稱，她和家人不是吹哨者，不願當代罪羔羊，但看到指名道姓霸凌字條貼出，「我當場爆哭，整個人崩潰」。

康軒董事長李萬吉9月5日返國後在居家檢疫期間，蓄意將定位手機放家中、違反規定外出又沒戴口罩，新北市府衛生局當時發現，李萬吉甚至隱瞞外出次數達6次，認定違規情節重大，開罰新台幣100萬元。

康軒內部依據媒體報導懷疑有員工密報，自行揪出在公司工作18年的女員工成為所謂「吹哨者」，女員工受不了公司內部壓力後未再上班，並向新北勞工局申訴公司未發獎金及鎖住電腦權限，主張依勞動基準法解除和康軒勞雇關係。

康軒昨天接受勞檢，公關長許牧民當場受訪表示，這名員工9月26日列出一張移交清單，連同鑰匙交給代理人就走了，「整個過程中，公司並沒有約談她，也沒有對她做出任何不利處分。」

這名女員工今天接受中央社記者電話採訪表示，她和家人都不是「吹哨者」，許牧民說的話都是子虛烏有。公司是用一套自以為是的推論來認定誰是吹哨者，而她決不甘願成為此一風波「代罪羔羊」。

儘管公司扣獎金及鎖住使用電腦權限，但她仍如常上下班，她說，許牧民稱公司未約談，其實，9月23日就被直屬長官在上午及下午各約談一次，她都堅稱，她和家人都不是吹哨者，但下午約談後就被長官下最後通牒，要求在下午6時前表明是否會離職，而她的答覆就是不會辭職。

她說，沒想到一家大企業會出現用黑函來攻擊她的情形，原本先出現一張「公司待我們不薄，誰向媒體爆料出賣公司？」字條，她看後不以為意，沒想到主管約談後，24日一早就看到貼在電梯口的霸凌字條。

她說，字條上竟指名道姓寫著「出賣公司還有臉進公司？若妳懂得做人的道理，請自重！」一瞬間，她當場爆哭，整個人崩潰，並下定決心要對這家曾經所愛的公司提出申訴。

她也說明為何會有交接清單，因為是個小員工，害怕公司持續有對付她的手段，才會留下交接清單及鑰匙，但她說，面對如此霸凌，真的不敢再進公司了，但為爭取勞基法應有的權利，她才會向勞工局提出申訴，盼有勞資爭議協調的機會。

(中央社)