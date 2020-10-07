國民黨團在昨（6）日院會中，以臨時提案方式提出「請求美國協助抵抗中共」、「台美恢復邦交」兩項決議案，由於民進黨並未表達反對，該決議案經列報告事項並完成宣讀後已順利通過。對此，資深媒體人韋安示警，恐引發第三次國共內戰。

國民黨提出兩項決議通過，韋安今日在臉書表示，藍營一方面想給民進黨難看，也想表達親美立場，與美復交沒什麼問題，但「請求美國協助抵抗中共」就是邀請美國來台駐軍。

韋安指出，美國在兩岸關係上扮演關鍵角色，把幕後力量拉到檯面上來，連民進黨都在「維持現狀」的原則上，對此都在迴避。國民黨拚了，有可能引發「第三次國共內戰」，而嘴炮戰已經開打。

韋安認為，此舉可能迫使大陸，開始與民進黨務實地改善關係和展開交流，國民黨將在兩岸關係上徹底出局。

國民黨團「請求美國協助抵抗中共」提案指出，政府應積極說服美國政府依照其台灣關係法精神，一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度行動時，在台灣政府請求下，將前述中共舉動視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並以外交、經濟與安全防衛等方式助我國抵抗。

（圖／摘自韋安臉書）

(中時新聞網)