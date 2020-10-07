考試院提供

考試院今天舉行研討會，屏東縣長潘孟安指出，由於升遷不易加上制度失衡，人才都往中央和六都鑽，導致地方政府成為人才培訓所，也讓人力不穩定。對外界質疑行政院提出的「聘約人員人事條例」草案，人事總處也強調，依該條例進用的人不會變成公務員。

為回應蔡總統就職演說對強化國家體制的期許，考試院今天舉辦「新思維新方向－如何考選現代政府所需的治理人才研討會」，邀請教育部長潘文忠、國發會副主委高仙桂，嘉義縣長吳容輝、屏東縣長潘孟安、澎湖縣長賴峰偉等人，以及多位學者專家共同參與。

潘孟安表示，地方行政機關一直有「重直轄市輕縣市」情況，直轄市無論是職務數量或列等都優於縣市政府，科長級人員升遷困難，優秀主管為求發展，常請調到中央機關或六都，讓縣市政府成為人才培訓場地。

此外，他認為，目前以「服務人口」作為組織設計編制，加上待遇的落差，都影響到地方的用人，以屏東縣為例，每名公務員服務人口是直轄市的77.38％，但服務面積卻是3.67倍，另外，像是恆春半島，距離市區100多公里，長期未納入地域加給表，導致流動率高，連留才都不易，更何況要吸引人才。

對外界質疑行政院提出「聘約人員人事條例」草案，是要為自己的用人「開後門」，人事行政總處副人事長懷敘認為，不應該從這樣的角度去思考，聘約人員不是要取代公務人員，未來依條例進用的人員也不會變成公務員。

考選部長許舒翔表示，選賢與能及為國舉才是考選部持續且不間斷的使命與任務，為切合現代政府選拔治理人才的需求，除廣納與會人員之建言，並就「推動考選政策革新」、「配合國家政策推展」與「精進試務工作品質」三面向精進考選業務。

他說，研討會上的建言都將提供參考，考選部也會賡續研議改進方案，以期相關考試制度更臻完善。

(中時 )