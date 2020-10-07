環球金融雜誌（Global Finance）發布2020年全球主要國家央行總裁評比，我央行總裁楊金龍繼2019年首次評比就一舉拿下最高榮耀的「A」級後，今年再度拿下第二個A級，他聞訊還是一樣完全不居功，並強調，「這是這是政府行政團隊，及央行全體同仁共同努力的成果」。

楊金龍透過幕僚表示：「由於政府防疫工作做得很好，我國出口及經濟成長表現不錯，使得央行貨幣政策運作順利，這是政府行政團隊及央行同仁共同努力的成果。」

今年受到新冠疫情的衝擊，環球金融雜誌原訂9月16日發布的評比，也延至10月7日才正式出爐。楊金龍繼去年創下歷屆總裁首次評比就拿A級最佳成續，這在全球央行總裁來說，也是極罕見的紀錄，這次第二A入袋，展現面對全球重大經濟衝擊事件，楊金龍提出的因應貨幣政策，對經濟成長有極大助力，得到A級評比，可說是實至名歸。

今年主要國家央行總裁中，同樣拿到A級的有澳洲的Philip Lowe、巴西的Roberto Campos Neto、保加利亞的Dimitar Radev、智利的Mario Marcel Cullell、科威特的Mohammad Yousef Al-Hashel、馬來西亞的Shamsiah Mohd Yunus、摩洛哥的Abdellatif Jouahri、秘魯的Julio Velarde Flores、南韓的李柱烈。

(工商 )