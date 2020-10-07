魏如萱剛以《藏著並不等於遺忘》奪金曲歌后，她日前接受《TVBS看板人物》主持人方念華專訪，分享自己在音樂路上的人生點滴。觀察魏如萱的畫像或專輯封面，方念華發現很大比例都沒有秀出臉孔，魏如萱坦言在青春期曾這麼想：「怎麼長得有點歪，我不喜歡自己的樣子了。」但她喜歡唱歌，高中時偶然陪著同學報名歌唱比賽，竟一路過關斬將獲得冠軍，因此未滿18歲就簽約當歌手。

其後魏如萱去了很多唱片公司，唱歌給製作人聽，「他們都說妳唱歌很好聽，可是就沒有下文了，實際上，我就是真的長得不是很好看，對方不知道怎麼做這個藝人」。她認為小時候出過車禍，所以左右臉差很多，雖有開刀矯正因為車禍造成的斜視，但仍有大小眼問題，所以之後拍照她都會說：「我右臉比較漂亮。」她回憶幼稚園時期，自己就立志長大要當歌星。

魏如萱（左）與方念華開心合照。（TVBS提供）

這次接下金曲主持棒，魏如萱透露製作單位當初是喜歡她在台上無所畏懼和講話很自然的樣子，她雖有15年電台DJ經驗，但站上金曲舞台，感覺還是很不一樣，也知道一定會被外界拿蕭敬騰、Lulu一起比較，但她態度豁達，「既然人家都看得起我，為什麼我還要懷疑自己」。回想第一次小巨蛋演唱會結束後，她曾跟大家說：「如果你跟我一樣，一直抱著夢想，然後一路都被別人笑，你一定要記得，還有一個魏如萱。」

(中時 )