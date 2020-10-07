林襄跳舞車頭燈狂晃大走光。(影片自1:36開始)

知名YouTuber黑男拍攝配對單元「黑男邱比特」深受網友喜愛，近日他街訪巨乳正妹林襄的影片，又再度掀起網路熱議。因為有眼尖的網友發現，這位身材火辣到肩帶都快要斷掉的正妹，竟然在跳舞的時候走光啦！

這位身材姣好的32E正妹林襄，其實是一位在網路上擁有超過50萬粉絲追蹤，又被封為「巨乳版黃捷」的人氣網紅。然而她日前就接受黑男訪問玩配對，還大方在鏡頭前展現才藝，大跳韓國女團BLACKPINK的《How You Like That》。

然而林襄跳舞養眼歸養眼，同時也被網友發現另一個更吸睛的亮點，那就是她的乳貼竟然悄悄地跑出來向大家打招呼，當場大走光，吸引大批網友興奮留言「畫面好晃，看的頭很暈」、「跑出來了」、「太胸了」。

其實林襄早前也疑似因為多次參與「反骨男孩」拍片，與成員孫生傳緋聞，被拍到兩人當街互動親密，搭肩摟抱又勾手，但戀情曝光半年後，就傳出兩人分手，情變導火線疑似是個性不合。

(中時新聞網)