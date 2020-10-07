新北市近來發生一起人夫藉機硬上妻子妹妹的強暴案件。這名人夫的小姨子來家裡借宿1晚，因家中不大只有1間房，小姨子只好打地鋪與夫妻倆同睡，不料人夫趁著夜深人靜時，竟然下床來對睡在地上的小姨子舔胸狂親，小姨子被吵醒驚覺人夫竟壓身，當場大叫求救，妻子驚醒發覺自己老公竟做出禽獸之事，憤怒向自己老公提出告訴，全案以強制性交罪名進行起訴。

小姨子因有事借宿姐姐家1晚，因家中只有1間房，只好讓妹妹在夫妻自己的房間打上地鋪，不料到了深夜時間，人夫竟然色欲大發，偷下床溜到小姨子身上舔胸狂親，小姨子睡到一半驚覺姐夫竟然壓在自己身上，立刻大叫求救，妻子當場被吵醒，看到自己老公竟對自己親妹妹做出禽獸之事，妻子幾乎快要面臨崩潰。

人夫當時徹底失控，即便在小姨子奮力抵抗時，仍是照樣對著她毛手毛腳，直到妻子驚醒發火大罵，「你真的是畜生」、「我沒辦法跟你當家人」、「你現在滾出去」，妻子在罵走自己先生後，趕緊陪伴妹妹前往醫院驗傷存證。

法院審理時，法官根據小姨子的驗傷報告，以及相關留存的DNA，同時妻子的目擊指證，採信人夫確的曾對小姨子犯下性騷擾，將以強制性交罪名對人夫進行起訴。

(中時新聞網)