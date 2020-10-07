中亞國家吉爾吉斯政局再變，抗爭群眾衝入議會大廈之後，現任總理博羅諾夫 (Kubatbek Boronov )宣布辭職，而原本遭關押的反對派領袖薩迪爾·賈帕羅夫（Sadyr Japarov）自行就任新總理。而現任總統索隆拜·耶恩別科夫(Sooronbai Jeenbekov)目前還未露面，但辭職的博羅諾夫暗示他也會下台。

BBC報導，吉爾吉斯最高議會改選，有16個政黨爭取120個席位，其中只有4個政黨超過了7％的選舉門檻，得到最多位的2個政黨，都與耶恩別科夫總統有著密切的聯繫。至於反對派，竟1席都沒有得到，這使得12個反對派政黨大為不滿，他們聯合起來宣布「不承認投票結果」。

反對派指責，總統的政黨與親近派系進行選舉舞弊，包括買票、恐嚇選民，並且也得到國際監票組織的承認，一些觀察員聲稱，在投票的頭幾個小時內，看到一些戴口罩的人交出填好的選票。也有人指控，選民受賄，並被驅趕到可能影響結果的地方。

反對派發起抗爭，群眾也紛紛響應，原本抗議活動基還算和平，直到晚上，一小批人試圖衝破大門，進入議會大樓。然後，警察使用高壓水柱、震撼手榴彈和催淚瓦斯，試圖清除主要廣場和周圍街道上的人群。但是示威者後來又衝進了中央廣場，然後衝進了被稱為「白宮」的國會大廈。

在社交媒體上流傳的影片顯示，反對派抗議者攀爬柵欄打開大門，然後大量的群眾闖入大樓，在這過程中，近700人受傷，其中9人重傷，另有1名19歲的男子在衝突中喪生

面對日益嚴峻的壓力，吉爾吉斯選舉機構宣布議會選舉結果無效。同時，總理博羅諾夫宣布辭職，並表示耶恩別科夫總統已準備好下台。

不過，在這場動亂中可能獲利的人物恐怕也稱不上好人，反對派領賈帕羅夫，在7年前的一次反對派抗議中，綁架一名地區州長而被判處11年徒刑。另一名反對派領袖是前總統阿坦巴耶夫(Almazbek Atambayev)，他因腐敗被判處11年徒刑，在動亂中被民眾給釋放。

(中時新聞網)