法德藥（4191）受惠重磅產品抗思覺失調症用藥富馬酸喹硫平緩釋片（Quetiapine fumarate ER tablet）（商品名：代思），中國市場出貨量再創新高，帶動9月營收以3,617萬元，交出年增2,443.81％、月成長約42％佳績；累計1～9月營收1.85億元，年增748.10％。

由於長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片（Metoprolol Succinate ER tablets）、抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片（Levetiracetam ER Tablets）兩大產品，預計第四季開始大量出貨，也激勵該公司第四季單月營收有機會再刷新歷史新高紀錄。

法德藥的喹硫平緩釋片，在陸續完成中國各省級行政區掛網公示後，公立醫療機構採購訂單持續穩定增加，下半年起出貨量連月創下新高，預期出貨量仍將繼續攀升。

另外，法德藥已進入美國市場的兩大產品左乙拉西坦緩釋片，以及重磅產品美托洛爾緩釋片已經做好量產準備，預計將陸續於第四季開始大量出貨，對營收產生貢獻。公司預期，在三大產品同時量產，年底的單月產品銷售額將有機會超越今年6月的營收歷史新高紀錄，尤其喹硫平緩釋片與美托洛爾緩釋片進入市場不久，仍處於出貨快速成長階段，將是營收持續攀升的重要動能。

(工商 )