台灣全球招商論壇今舉行，共有400多名外商高層、商會代表出席。(圖/經濟部提供)

新冠疫情籠罩投資緊縮，今年我國前8個月外人投資衰減12％，經濟部今天召開的「2020年台灣全球招商論壇」，也罕見沒簽署任何投資意向書（LOI）。但是投資台灣事務所執行長張銘斌秀出手上滿滿外商名片，強調許多都對他表達加碼或擴廠意願，即使受限疫情，台灣投資動能減幅仍小於國際。

年度全球招商論壇今在台北舉行，以「看見台灣新價值、新定位」為主軸，由經濟部長王美花主持，駐台大使館、代表處及外僑商會、知名跨國企業高階主管近400人出席。

但不同於去年有13家外商簽署320億台幣投資意向書，今年卻是沒有進行任何投資簽署計畫。且今年前8月僑外資投資金額57億美元，也比去年同期倒退12％，顯見今年外商投資確實不若往年。

對此王美花解釋，外資投資減少，主要是去年8月有美光投資660億美元大案，其實8月份仍是該月歷年第三高投資額。至於全年仍否繳出好成績，她表示仍在努力當中。

張銘斌則說，雖然2020年全球投資動能衰退，但台灣外人投資相對是小幅減少。對於今年未簽署LOI，他解釋是受限疫情，畢竟大的投資案外商無法飛來察看，很難拍板。這不僅是台灣，像是印度、印尼、越南等極力招商國家也都遇到困難，但他強調，經濟部招商單位仍維持各企業投資案做盤點，並秀出手上拿到的滿滿外商名片，表示各企業仍對他積極表達在台投資與擴產意願。像是南部某日商TFT-LCD薄膜電晶體面板，近日就看好台灣半導體發展，投資10億在南部擴廠。

張銘斌指出，今年外資投資減幅比國際少，靠的是半導體與綠能兩大支柱支撐。根據經濟部統整，2020年在半導體投資上，有日本三菱化學在苗栗設立新廠、異丙醇國際大廠徳亞瑪與台塑合資在高雄設立新廠、日本密封元件廠商華爾卡南科路竹園區設新廠、德商默克擴大高雄路竹廠化學氣相沉積材料製造等。

綠能方面，丹麥商沃旭、哥本哈根基礎建設、澳商麥格理、德商允能及日商JERA等離岸風電開發商，今年已持續匯入607億台幣。

(中時 )