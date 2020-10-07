心臟衰竭5年死亡率高於很多癌症，台灣約有36萬名心臟衰竭病患，但不少患者不知道自己有這個毛病。醫師提醒，當身體出現「累、喘、腫」的症狀，就要提防是否心臟衰竭，病友則應遵守「四不、二要」的自我照顧原則。

衛福部統計顯示，心臟疾病為台灣2019年10大死因第2位，近2萬人死於心臟疾病，近一年來，包括35歲男星高以翔、知名老牌法國餐廳法樂琪69歲名廚張振民、「打狗亂哥團」50歲團長嚴詠能，都因心臟疾病驟逝。

中華民國心臟學會祕書長、成功大學心臟血管科主任趙庭興醫師表示，心臟疾病除了一般人耳熟能詳的心肌梗塞，心臟衰竭也不容忽視，因為心臟衰竭5年死亡率高達50%，比多種癌症都高，以65歲以上盛行率10%推估，台灣老年人口中有高達36萬名心臟衰竭患者，但許多人並不知道自己有這個毛病。

中華民國心臟學會心衰委員會主委、林口長庚醫院心臟內科主治醫師王俊傑表示，心臟衰竭難察覺，很多病患就醫時狀態已不佳，導致後續需要住院治療，甚至1年死亡率高達22%。提早發現心臟衰竭很重要，高風險族群建議每年進行一次心臟相關檢查，避免錯過治療心臟衰竭的重要時間。

心臟衰竭的高風險族群包含高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病患者，以及已經有心血管相關疾病病史的患者，像是缺血性心臟病、心肌梗塞、瓣膜性心臟病、心律不整、心肌病變、先天性心臟病等病友，更要小心注意，若出現累喘腫的症狀，必須提高警覺，適時就醫，否則病情嚴重，需換心才能挽救性命。

●「累、喘、腫」 心臟衰竭3大警訊

中華民國心臟基金會執行長、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁說，多達9成的病患者沒有早期警覺到自己有心臟衰竭問題，直到病情嚴重送醫才確診心臟衰竭，錯失黃金治療時間，他提醒，「累、喘、腫」是心臟衰竭3大症狀，而且是循序漸進發生，當身體陸續出現這3種情況，建議儘速就醫。

「累」是心臟衰竭初期的症狀，由於心臟開始無法正常有力的將血液打出去，腦部容易缺氧讓人感到疲累，甚至常常頭暈、覺得虛弱；「喘」是由於心輸出量（每分鐘心室輸出的血量）不足，正常人的心輸出量約5公升，心臟無力時，只能打4公升的血液出去，另外1公升回流積在肺臟裡，造成病患呼吸困難，稍微活動就喘，晚上睡覺躺平就喘，或是睡一半喘醒，需要坐起來休息一下才能繼續睡，也需要多墊幾顆枕頭才比較好入睡；「腫」是指水腫，如果身體法處理積在肺臟的血液，本來是只有肺積水，慢慢的腹部也積水，更嚴重時積水從器官擴及下肢，造成水腫。

「累、喘、腫顯示心臟衰竭的程度，病人如果腳已經腫脹才就醫，往往已經是中、重度的心臟衰竭，」黃瑞仁看診時追問病人，病人通常表示最近2個月常常無緣無故很累，而且以前走路不會這麼喘，現在很喘。

●病友應嚴守「四不、二要」

黃瑞仁表示，大部分的心臟衰竭無法完全痊癒，但如果病患能夠和醫療照護團隊配合，認真服藥並改變自己的生活飲食，不僅心臟功能有機會進步、症狀可以大幅改善，也能大大提升存活率。病患平日應嚴格控制鹽份與水份的攝取，避免水腫，尤其要特別注意，短時間上升的體重多半是積水，當體重一週增加超過2公斤，建議儘速就醫。但病友也不必太緊張，生活起居上遵守「四不」與「二要」，即可做好日常保健工作。

「四不」為：

1. 不要吃太鹹：鹽份會造成體內累積水份，成為心臟多餘的負擔，心臟衰竭病友應避開高鹽和醃製的食品如滷味、罐頭、泡麵、泡菜、醬菜、蜜餞等，以每日鹽份攝取量降到5公克以下為目標。

2. 不要喝太多水：許多病友因為攝取過多水份導致心臟衰竭急速惡化而住院，嚴格控制水份能大幅減少心臟衰竭惡化的風險，每天水份總攝取應控制在1,000～2,000cc以內，並避免湯湯水水的食物比如湯品、稀飯等。

3. 不要抽菸、喝酒：菸酒都會增加心臟的負擔，以及增加心血管疾病和心臟衰竭症狀惡化的風險。

4. 不要隨意使用消炎止痛藥：「非類固醇類抗發炎止痛藥」容易造成腎功能變差而導致水腫及心臟衰竭惡化，需特別注意。除了不要在藥房隨意購買成藥，找其他醫生看病時記得告知自己有心臟衰竭病史。

「二要」為：

規則記錄身體狀況有助醫師快速了解及掌握病患身體變化，提出最好的醫療建議。（康健雜誌提供）

1. 要規則記錄每日的身體狀況：規則記錄身體狀況有助醫師快速了解及掌握病患身體變化，提出最好的醫療建議。須記錄的項目有每天早晚各測量一次血壓及脈搏、在固定時間量體重，以及每天水份的總攝取量，自備水壺記錄飲水量更便利，也提醒自己水份攝取不超量。

2. 要及時就醫：當身體出現以下徵兆時，表示心臟衰竭惡化，應儘速就醫急診。

－持續感覺吸不到氣、唇色變黑

－喘的狀況即使休息也無法改善

－持續胸悶或胸痛

－感到暈眩、意識愈來愈不清楚，或是感覺隨時可能昏過去

●適當運動改善心肺功能

黃瑞仁說，漸進式的有氧運動可以增加活動耐受能力，同時改善心肺功能，對心臟衰竭病友相當有幫助。適合的運動包括散步走路、騎腳踏車、瑜伽及肢體伸展操。但要注意，運動以不累不喘為原則，如有喘的感覺，應配合做深呼吸，也要避免推、拉、舉、抬重物等閉氣用力的動作，以免造成心臟過度負擔。

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(中時新聞網)