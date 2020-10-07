全家便利商店善用通路優勢，7日攜手「看見·齊柏林基金會」共同宣佈啟動為期5年、目標募款1億元的「全家一起看見台灣」公益零錢捐群募計畫，所募款項將用於四大環境教育計畫：「齊柏林空間·環境教育基地營」、「看見台灣·逐岸行腳紀錄片」、「下一個齊柏林·飛閱攝影紀錄雙年獎」及「小小齊柏林·看見台灣校園公播計畫」，讓環境教育扎根！

全家董事長葉榮廷在記者會上說，全家通路本身就是一個平台，作為供給跟需求的媒合，希望能持續發揮通路的價值，帶動正向影響力，自從2002年推出零錢捐以來，迄今已幫助近百個公益團體、累計募資超過6.2億元。

此次全家進一步跟「看見·齊柏林基金會」合作，預計透過四大行動邀請全民共同參與！首先，在零錢捐方面，全家表示，「每一個一元，都是一個對環境教育的支持」，即日起民眾可透過全台3,700家店舖零錢捐箱，以及FamiPort小額捐兩大公益管道，直接支持響應這次環境教育群募計畫。

其次，企業捐款響應方面，全家10月5日起推出「#不能只有我看見台灣的美」影片，並祭出「每分享影片1次，全家率先捐出1元，最高捐款50萬」，已引發各地縣市政府機關或首長於臉書上支持響應，包含基隆、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、屏東、台東等，讓更多民眾看見台灣之美，更一同成為環境教育推手。

第三，獨家商品點數捐方面，全家此次和「看見·齊柏林基金會」進行商品獨家合作，即日起至10/27推出逐岸系列托特包、明信片、拼圖、玉山馬克杯等13項獨家商品，全家會員可以點數加價購買，商品以台灣美麗海岸線為主題，所獲之點數亦將全數捐出。

再者，全家也將舉辦環境主題講座，今年11月起「看見·齊柏林基金會」將與全家合作，在全台22個縣市陸續選定22間全家店舖，舉辦「飛閱台灣全家鄉」環境主題講座，首場活動將由齊柏林導演之子齊廷洹，與長期關心環境議題的KOL金魚腦，作為分享嘉賓。

全家表示，從店舖多元募款管道、企業捐款響應、獨家商品點數捐到22縣市環境主題講座，目的是要讓民眾在巷口的便利商店，就可輕鬆參與環境教育的一環。

此外，全家不僅透過店舖募款支持「看見·齊柏林基金會」，也在社群網路推出「#不能只有我看見台灣的美」照片募集活動，即日起至10/31，只要在活動官網上傳分享台灣美景照片，即有機會獲得獨一無二、以齊柏林導演經典空拍照片南投屯鹿池跟墾丁後壁湖進行設計的「台灣輕旅袋」文青風帆布包。

(工商 )