美國總統川普喊停新一輪財政紓困案談判，恐慌指數 VIX 應聲衝高，昨美股聞聲豬羊變色，四大指數全數收跌。不過川普隨後促請國會立即核可給民航業者的250億美元薪資補助，而國會能夠動用先前疫情紓困方案中未使用的經費，資助民航業者。道瓊指數周三一開盤大漲近300點，5大科技股則漲跌互見。

截至台北時間7日晚間9點40分左右，道瓊指數上漲310.45點或1.12%、暫報28083.21；那斯達克指數上漲147.75點或-0.65%、暫報11302.35點；標普500指數上漲40.05點或1.19%、暫報3401.00點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果上漲1.18%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.74%；微軟上漲0.80%；Facebook下跌-0.36%；亞馬遜上漲1.19%。

Think Markets的Naeem Aslam表示，新的財政刺激可能會到來，但需等到明年一季度新政府確定。這意味著更高的失業率和新冠病毒對美國經濟造成更大的衝擊。然而，美國航空股在川普確認將有更多政策幫助下，且大選後會有更多保護政策後將會低位反彈。

Axi首席全球市場策略師Stephen Innes認為，川普正試著奪回競選的主導權，並通過他的1200美元刺激支票政策，再把球踢回給民主黨，因此更為重大的財政刺激將在大選後才能確定。市場能期望的最好結果是對個人的財政支持，這有利於風險情緒。

(中時新聞網)