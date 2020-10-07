大陸演員趙麗穎和馮紹峰2018年無預警宣布結婚，去年迎來兒子報到，夫妻倆婚前婚後都十分低調，卻不時傳出兩人婚姻亮紅燈，但小倆口懶理謠言，今（7日）馮紹峰過42歲生日，趙麗穎就難得放閃替老公慶生。

趙麗穎在微博寫下：「二叔，生日快樂」，隨文附上蛋糕的圖案應景，還不忘幫老公宣傳新戲，曬出一張馮紹峰新劇《在一起》的劇照，說：「今晚看韓松（劇中名字）」，而馮紹峰也被釣出留言：「蛋糕不敢貪吃了，今晚跟明姑娘（趙麗穎在《知否知否應是綠肥紅瘦》劇名）在一起看在一起」。

趙麗穎發文為老公慶生，馮紹峰也甜蜜回應。（圖／翻攝自微博）

夫妻倆難得公開互動秀恩愛，似乎也洩露了夫妻倆私下會互叫劇名的小樂趣，引來網友激動「有被甜到」、「猝不及防吃了一把狗糧」、「二叔生日快樂啊」。

事實上，馮紹峰今年5月在廈門拍戲，趙麗穎就曾特意去廈門探班老公，還被目擊在路邊手牽手散步約會，享受兩人世界，恩愛十足。

(中時新聞網)