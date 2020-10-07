台北市府於2014年取消65至69歲長輩的健保補助，直到在今年才恢復，剛好最近中央正研擬調漲健保費率，日前北市府面對議員質詢是否跟進決策，一併提高補助額度，市府估算補助資源會從新台幣25億調成37億，造成沉重的財政負擔，因此堅決不提高，但如今面對同一個問題，態度卻大轉彎願意跟著調，市議員王浩認為，市長柯文哲此舉，只是為了討好剛滿65歲的老年人口，增加自己的支持度。

王浩指出，年滿65歲的長輩只要在北市設籍、居住滿1年，並且納稅義務人綜合所得稅核定稅率未達20％，每個月最高可享749元的健保補助，但上半年審老人健保補助自治條例時，底線和門檻跟現在的實施辦法都一樣，他質疑市府為何當時不跟，甚至將補助條例撤案，現在才又點頭說會跟著調漲。

新任社會局長周榆修回應指出，老人家福祉非常重要，當初主要是考量財務狀況和健保費調升狀況尚不明朗，但如今依照衛福部所提供的費率來估算，平均補助額度為650元，若中央調漲5.17％，也只可能增加到683元，僅會多33元，尚在財政可以負擔的範圍內，市府當然也會跟著調漲。

此外，台北市議會於7日審查台北市老人全民健康保險保險費自付額補助辦法部分條文案，並由法規會議決通過，對此，周榆修指出，市府這次提出修正，並增加主動定期審核的機制，未來社會局會整理財稅、入出境紀錄等資料，找出未主動申請者，只要時間一到就會給予補助。

(中時 )