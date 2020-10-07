台北市街道家具廣告物設置準則廢止案於7日送交議會審查，市議員秦慧珠指出，該條例為市府在15年前為鼓勵民間參與訂定的法案，如今成為政府的弊端才想廢掉廢掉，但街邊仍有許多還在使用的家具廣告，若直接廢棄準則，街道的家具廣告物就會從此頓失身分，成為違章的流浪藝術品，最後法規會議決，等市府配套措施確定後再行送審。

都發局表示，「台北市街道家具廣告物設置準則」訂定依據是台北市促進民間參與街道家具設置管理自治條例11條第2項，但自治條例今年5月7日已經公告廢止，因此希望廢止準則。

對此，市議員王浩指出，例如敦化南路到敦化北路地段的鳥籠藝術裝置等，其實路上還有很多實際存在的街道家具廣告物，不僅仍在使用，也確實有設置的必要性，他認為北市府不該貿然廢掉法條，卻無相關對策。

秦慧珠也指出，當初北市府訂定這個條例為好事，經過十多年的時光整體市容也大幅美化，也確實增進民間人士的社會參與，且現在街邊仍有許多使用中的家具廣告，若貿然廢棄，不僅會讓這些藝術品成為違章建物，更連要拆不拆，都會成為很大的爭議。

都發局則回應說，這裡講的街道家具是指公車候車亭與垃圾桶，王浩所指的鳥籠並非街道家具、屬公共藝術，已經移交給文化局，但都發局也坦言，當初要廢自治條例，有找各主管機關來，但確實還有疏忽，會再進行討論。

(中時 )