印度近來發生一起18歲少年肚中竟有30根螺絲釘的離奇事件。這名18歲少年，某日肚子突然劇烈疼痛，在緊急就醫照過X光後，醫生竟發現少年肚中竟有高達30根的螺絲釘，所幸即時就醫進行手術，將肚中30根螺絲釘全數取出後，才脫離隨時身亡危機，少年家屬驚訝為何能會吞下這些螺絲釘。

根據外電報導，18歲少年居住在烏納奧鎮（Unnao）巴特瓦村（Bhatwa）。某日在用完餐後，少年驚覺自己的肚子劇烈疼痛，經緊急送醫搶救後，醫生由X光片察看出，少年肚中竟有高達30根的螺絲釘，詢問少年後，少年才坦承肚內的東西，是在2個月前吞下肚的，醫生也建議少年必須趕緊動手術取出，否則將會有生命危險。

在歷經數個小時的手術後，主治醫生從少年的肚中，取出多數的尖銳鐵製物，有的甚至還已經生鏽，除了螺絲釘竟還有長鐵棍、針線以及1螺絲起子，讓人不禁懷疑少年為何會在2個月後，才感受到肚中有異物感呢？

少年的父親說明，自己的兒子本身有精神問題存在，父親還表示，他自己實在無法想像，兒子到底是怎麼將這些恐怖尖銳的螺絲釘等異物，整個吞到肚子裡頭，還可以長達2個月都不會喊痛，少年的主治醫生擔憂即便取出肚中所有異物，仍還是會有感染的風險存在，目前此名少年仍在住院觀察中。

(中時新聞網)