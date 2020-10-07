德國8月工業生產意外下滑 22:002020/10/07 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國工業生產連升三個月後，8月數據反轉下滑。根據德國統計局7日公布，8月工業生產經日曆調整後月減0.2％，遠不如市場預估的月增1.5％。統計局同時將7月數據上修至月增1.4％。與一年前同期相比，8月工業生產下滑9.6％。 (工商 ) #工業生產 #德國 #數據 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美前8月對中國農產品出口額 創3年新高 10:412020/10/07 財經 《航運股》兩岸運輸加溫 中菲行9月營收年增2成 11:082020/10/07 財經 《半導體》群聯9月營收雙增 創同期新高 15:232020/10/07 財經 受惠於印表機拉貨增溫 台翰9月營收登今年高峰 17:282020/10/07 財經 和勤業績月月高 Q4今年最旺 04:102020/10/07 證券．權證 9月出口「連三紅」 陸港市場金額創歷年次高 18:422020/10/07 兩岸 美團外賣展陸國慶數據 熱門景區外賣年增200％ 17:402020/10/07 兩岸 9月外匯存底 連16個月創新高 17:502020/10/07 財經 《經濟》2020年台灣拚招商 王美花：8月核准金額創歷史第3 13:242020/10/07 財經 《其他股》大田9月、Q3營收靚 多頭淡定 10:342020/10/07 財經 財經熱門新聞 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 - 財經 川普喊停新紓困案嚇趴美股 仍想灑4.6兆救命錢給誰？ - 財經 《半導體》群聯9月營收雙增 創同期新高 - 財經 - 時報資訊 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 張衍義新任長榮董事長 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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