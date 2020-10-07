德國工業生產連升三個月後，8月數據反轉下滑。根據德國統計局7日公布，8月工業生產經日曆調整後月減0.2％，遠不如市場預估的月增1.5％。統計局同時將7月數據上修至月增1.4％。與一年前同期相比，8月工業生產下滑9.6％。

(工商 )