富邦悍將與統一獅下半季戰況膠著，兩隊為了爭季冠軍都有不能輸的壓力，今晚猛威爾再度展現對富邦悍將的壓制力，主投6局僅失1分非自責分，雖然獅隊守備出現3次失誤，不過最後還是穩穩以4比2贏下比賽，兩隊再度並列下半季第一，各隊剩下不到10戰誰能出線還很難說。

統一獅派出洋投猛威爾，他一開局就連飆4K讓富邦很難打，而獅隊則是在3局上半把握陳仕朋的亂流，林祐樂保送上壘後，「外野三帥」連續敲安，陳傑憲、林安可安打形成滿壘後，蘇智傑敲出深遠二壘打，一棒將壘包清空攻下3分，賽前蘇智傑對陳仕朋打擊率僅2成，不過今日成功當英雄。

4局上半統一獅再靠林祐樂長打攻下第4分，而富邦則到5局下半才有得分機會，陳凱倫敲出安打後，張進德二壘方向滾地球造成獅隊陳重廷失誤，陳凱倫一溜煙回本壘得分，為猛威爾的非自責分。

8局下半林益全對鄭鈞仁敲出陽春炮，這也是他生涯第192轟，與彭政閔並列歷屆第三多，不過富邦沒有力氣拉尾盤，最後就以2比4輸球。

此戰陳仕朋展現續航力，主投8局用113球，被敲8安、失4分，另有4次三振，不過還是吞下敗投；猛威爾對富邦丟特別好，來台2勝都是對富邦所拿下，對戰自責分率低到僅2.36，獲選為單場MVP。

富邦悍將陳仕朋。（陳怡誠攝）

雖然今天隊友守備失常，讓猛威爾多掉1分，不過他並不在意，「10次裡面有9次成功就好，我有時候也不一定投得好，還是會相信隊友。」統一獅在爭冠路上，猛威爾也感受到球隊氣氛特別高昂，「感覺大家都很興奮，去在大聯盟沒打過季後賽，只在小聯盟有一次，這是難得經驗。」

(中時 )