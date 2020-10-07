韓 前高雄市長韓國瑜先前被罷免後，就幾乎銷聲匿跡，鮮少出席公開活動，但外界仍有不少人關心他一舉一動，預測他可能選台北、桃園市長、國民黨主席都時有傳聞。而近期一份關於國民黨主席民調顯示，前新北市長朱立倫呼聲最高，韓國瑜居次，有媒體人感嘆，若韓國瑜真去選黨主席，那有2人討不到便宜。

據媒體《ETtoday新聞雲》日前公布的「國民黨主席民調」顯示，朱立倫獲得26.8%的支持度，韓國瑜15.7%、江啟臣6.4%、周錫瑋4.8%、馬英九4.6%、洪秀柱3.2%。對此，媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」今7日貼文分析，這份民調乍看朱立倫擁有絕對的優勢，最接近他的韓國瑜，也和他差了超過10個百分點。但如果仔細分析，可以發現朱立倫的優勢並不是這麼明顯。

該分析指出，首先，這裡面有三個人其實票源重疊，而且不太可能全部都出來選，就是韓國瑜、周錫瑋和洪秀柱。他判斷，周縣長和洪前主席應該都只是把自己定位為「韓國瑜不選的備胎」。意即，若韓參選主席，那這兩人不參選且轉挺韓的可能性頗高。如果真的如此，朱立倫和韓國瑜的支持度就變成26.8%比23.7%，差距將大幅縮小。

第二，票源重疊的還有朱立倫和江啟臣，這兩人代表的是淺藍、知識藍的一群。不過江啟臣是現任，朱立倫民調領先，所以無論是要江讓朱或要朱讓江，現階段都看不出任何端倪。至於馬英九，很難判斷他如果不選支持者會倒向誰，而「如果是韓、朱、江均分，那就是誰也討不到便宜」。

第三，這個民調是針對所有民眾做的，也就是藍綠都有。這和國民黨主席選舉的選舉人結構不一樣。主席的選舉人是黨員，不管從年齡或者意識形態結構來看，黨員只會更貼近深藍。因此，分析也推測這份民調，朱立倫和「韓國瑜集團」的差距可能更接近。

當然不能忽視這個民調裡會有綠營支持者「反串」支持韓、周、洪的可能。但反串的數量多少很難評估，但最多不會超過「國民黨黨員」和「一般民眾」的結構差距。

對於「韓國瑜會不會出來選國民黨主席？」媒體人坦言，目前不曉得，但以韓不按牌底出牌的方式，其實很難預測。但他惟一知道的是，如果他參選，國民黨將可能會面臨非常重大的危機。分析也回憶一句名言，「我不曉得第三次世界大戰怎麼打，我只知道第四次世界大戰將是棍子與石頭的戰爭」。但韓國瑜若參選，可能的結果就是如此。

(中時新聞網)