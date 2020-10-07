彰化縣消防局長蕭嘉政今7日下午主持主管週報，無預警向消防隊部同仁報告「因為個人和家庭因素，已經向縣長口頭請辭」，短短5分鐘報告後人便離開，因為事前無預警，同仁都相當震撼，猜測原因。

據了解，縣府高層也很錯愕，縣長王惠美尚未收到他的辭職書，預料先由邱聰佳先暫代局長缺，是否再另覓局長的缺

，將縣長來定奪。

蕭嘉政在消防領域及資歷相當的完整，國立彰化師範大學管理學碩士，2007年薦任官等晉升簡任官等訓練合格、歷任台中市政府消防分隊長、技士，臺灣省政府消防處股長、專員、科長，彰化縣消防局副局長，一路升到局長，在2017年3月退休。

王惠美上任後椅重他的專業，才請出他重出江湖、再度回鍋，以政務官任命蕭局長擔任局長。

蕭嘉政的成績得到肯定，1999年起即擔任彰化消防局副局長，2008年5月派任局長迄今，任內連續9年獲得消防署評鑑各級消防機關消防工作評核第一。一直得到各任縣長的倚重，這次突然拋出辭職，一同打拚消防弟兄都不捨。

(中時 )