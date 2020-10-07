台灣「最美風景就是人」，對於路上時常捕捉到素人正妹的網友來說，這句話一點也沒錯，日前有位人氣夯的網路直播主，前往台南夜市開直播，意外發現一間蔥油餅店的老闆娘不僅臉蛋好看，身材更是驚人！

網路人氣女主播「貝莉莓」，日前到台南夜市遊玩，期間順便開起直播，與粉絲們互動，經過一間「純手工蔥油餅」的攤位，只見攤位前站了不少等待的客人，好奇走向前查看，發現蔥油餅老闆娘「不簡單」。

夜市蔥油餅老闆娘太火辣 網看影片險暴動：飄出乳香(圖片截自貝莉莓twitch)

這位蔥油餅老闆娘，皮膚相當白皙，一頭長髮紮起馬尾，並別上蝴蝶結頭飾，身穿黑色細肩帶背心、下半身則穿橘色短褲，老闆娘身材凹凸有致，胸前尺寸更是令人無法忽視，讓網友眼睛大吃冰淇淋，直呼「飄出乳香味」。

老闆娘太火辣掀起網友熱議，有網友找到同一個地點、同一位老闆娘．只是時間不同的照片，當時老闆娘打扮也是很清涼，穿著白色細肩帶背心、一樣將頭髮紮起來，讓客人買好吃蔥油餅同時，也能欣賞美女老闆娘，許多網友看完直播，紛紛留言找人到台南吃蔥油餅，「報名到台南認識食物」、「優質老闆娘還不買爆」、「蔥油餅真香」。

(中時新聞網)