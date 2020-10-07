美國總統川普上周五確診新冠肺炎，驚動全球金融市場，然而，在經歷3天治療後火速出院，並宣布停止與民主黨之間、規模超過1.6兆美元的新一輪經濟刺激法案協商，讓道瓊指數周二(6日)收盤狂殺300點。不過，川普卻敦促美國參眾兩院儘快通過250億美元的航空業薪資補助，以及將推出小型企業的1350億美元的補助，總計1600億美元(4.6兆元新台幣)的紓困計畫。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾在全美企業經濟協會 (NABE) 發表線上演說，並呼籲美國政府儘快推出新一輪經濟刺激法案，協助美國經濟穩定復甦。

然而，川普拒絕共和黨繼續與民主黨進行新紓困案討論，並稱要美國總統大選後再來協商；不過，川普隨後發推文表示，將要求美國國會通過給予民航業者的250億美元薪資補助，他將馬上簽署，美國國會能動用先前紓困法案協商未使用的經費，用來資助美國航空業者度過難關。

川普除了推動250億美元的航空業薪資補助，以及小型企業的1350億美元「薪資保護計畫(PPP) 」，以及每人可獲得1200美元的經濟刺激支票，用來刺激美國家庭消費。

民主黨籍眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)上周五在川普確診後，稱總統確診和他對新法案期盼會讓談判變不同，並與財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)通話持續協商新紓困案，這也是近期美股能維持漲勢的主因之一。

不過，川普一出院就宣布暫停與民主黨的協商管道，並痛批民主黨要求的2.2兆美元新紓困案規模，將給那些治安不好的民主黨執政州，這些錢的補貼內容更與新冠肺炎疫情所帶來的衝擊毫無關係，聲稱這共和黨已經推出1.6兆美元紓困案，但裴洛西卻拒絕要求，所以停止在美國大選前繼續談判。

(中時新聞網)