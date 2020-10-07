共機頻擾台，兩岸情勢緊張，台灣兵役制度再度引發討論，有職業軍人透露，其實軍中的不自由可以忍，外散宿制度也不錯，但最難忍受的就是浪費太多時間，且每天就是重複一樣的生活，但有網友認為每個單位的狀況不太一樣，這樣的說法太以偏概全。

「很多人，簽下去就後悔了」「我第一個禮拜，就開始想賠錢退伍！」民進黨桃園市議員王浩宇在臉書表示，最近跟很多職軍朋友聊天，他們不約而同地說，其實國軍的不自由可以忍受，外散宿制度也真的不錯，但最難忍受的就實在浪費太多時間。

除了下基地那段時間比較精實，每天真正操課的時間只有短短幾個小時，且是同樣的事情不斷做，其他都在打掃、漆油漆、拔草跟吃飯、睡覺，而兩週前的漢光兵推，所有國軍弟兄都被禁止休假、禁止外散宿，有些部隊禮拜五還不能放18，大家都被關在軍營裡不得外出，只能發呆、滑手機。

王浩宇指出，國軍要厚實所謂的後備戰力很好，但如果還是跟過去教召、點召一樣，根本只是去浪費時間，那花那麼多錢成立後備專責機關又何必呢？不然，人家還以為國防部是開油漆廠的。

網友也留言分享當兵生活，「說真的，只有下基地那段期間才真的覺得自己在當兵」「我莫名其妙就拿到火箭筒兵證書」「駐地期間課表都是排假的、按表操課是苛求！」正常的兩年兵到退伍前，應該打不到一箱步槍彈，且莫名其妙的公差太多，這些公差只適合磨練心性但不適合戰技的養成。

另外，有人指出王浩宇文中的漢光兵推那段有點問題，漢光的時候，營地也會有相應的一些演習，例如有人衝撞營區大門，或是從某營區角落入侵之類的，也有人說，不能以偏概全，「用幾個朋友抹殺很多人，還是有很操的單位。可檢討，但不要打翻所有人。」

「很多人，簽下去就後悔了。」 「我第一個禮拜，就開始想賠錢退伍！」 最近跟很多職軍朋友聊天，他們不約而同地說，其實國軍的不自由可以忍受，外散宿制度也真的不錯，但最難忍受的就實在浪費太多時間。 除了下基地那段時間會比較精實，每天真正在操課... 由王浩宇發佈於 2020年10月7日 星期三

(中時新聞網)