從事殯葬業的方姓男子，昨天被有長期宿怨的郭姓男子，在台南市立殯儀館行刑式開槍打中頭部後命危。警方循線逮獲郭男後，他辯稱拿槍只是想嚇嚇方，不小心才開下去；同行的王姓男子被拘提到案後也說，郭只是找他到場壯膽。全案偵訊後，7日依殺人、槍砲彈藥及毒品等罪嫌移送台南地檢署。

經檢方訊問後，認郭男涉犯殺人罪嫌重大，所犯為重罪且有逃亡及串證、滅證之虞，訊後向台南地方法院聲請羈押禁見獲准。王男訊問後也認涉犯恐嚇罪嫌重大，但無聲押必要，諭知具保5萬元。

台南市警六分局今天上午偵訊郭、王時，2人對案情都避重就輕。據了解，郭男聲稱，案發時只是拿槍想要敲擊、嚇唬對方，沒想到不小心開下去，並非故意殺人；還強調如果真要殺害方男，應該是正面射擊，不會從後方開槍。

他還表示，方男先前欺負他，「吃他夠夠」，才會找他理論；至於槍彈則是向他人購買。

王男也推說，郭男找他壯膽陪同與方男理論，沒想到事情會那麼嚴重；他還堅決否認事前知情。不過，警方根據監視器畫面，發現案發時王男曾持鐵棒下車，因此將他列為殺人罪共犯，併案移送台南地檢署偵辦。

(中時 )