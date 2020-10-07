統一獅在戰績壓力下，今晚靠猛威爾好投，以及「外野三帥」陳傑憲、林安可、蘇智傑串聯安打奠定勝基，以4比2贏球，與富邦並列下半季戰績第一，賽後代總教練林岳平表示，第3局獅隊攻下分數運氣成分高，還反過來稱讚陳仕朋在爭冠期間能投超過110球實屬不易。

3局上半獅隊把握陳仕朋的亂流，林祐樂保送上壘後，「外野三帥」連續敲安，陳傑憲、林安可敲安形成滿壘後，蘇智傑補上深遠二壘打，一棒將壘包清空攻下3分，賽後林岳平說，「陳傑憲、林安可都是敲出三游間內野安打，蘇智傑也剛好敲出他最不擅長的三壘線邊二壘打，這三支剛好都在那局出現，確實是運氣成分。」

而談到對方先發投手陳仕朋，他此戰展現續航力，主投8局熱投113球，寫下生涯單場第2多用球數，「陳仕朋不簡單，本土投手在這種爭季冠軍的氛圍下還有辦法咬著牙撐110多球，代表我們本土投手也是有不錯的，反過來要激勵我們的本土投手，看有沒有人能跳出來捍衛比賽。」

林岳平表示，在與富邦的2戰中取得1勝也算達到預期，雖然昨天投手沒守成，但今天後援投手成功守住，「現在不會多想對戰組合，只能以現有戰力發揮到最好的結果，打平（戰績並列第一）後不管面對哪一隊都滿關鍵的。」

富邦悍將先發投手陳仕朋主投8局用113球。（陳怡誠攝）

(中時 )